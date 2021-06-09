Около 387 тысяч тонн водных биоресурсов добыли рыбаки Приморья в 2021 году
- Reuters
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Так, рыбакам удалось добыть 304,5 тыс. т минтая и почти 41 тыс. т сельди, 14 т краба и креветки.
Из-за того что в связи с пандемией коронавируса Китай прекратил закупку рыбы и морепродуктов у приморских рыбодобывающих предприятий, им пришлось искать новые рынки сбыта.
В настоящее время добытую рыбу продают в страны СНГ и Африки, в Южную Корею и Японию — там на неё большой спрос.
Как ранее сообщал телеканал «360», с начала 2021 года производители сельскохозяйственной продукции Московской области получили субсидии на общую сумму 1,7 млрд рублей.