Около 387 тысяч тонн водных биоресурсов добыли рыбаки Приморья в 2021 году

В Приморском крае рыбаки с начала 2021 года добыли почти 387 тыс. т водных биоресурсов, что составляет 85,3% объёмов прошлого года.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Так, рыбакам удалось добыть 304,5 тыс. т минтая и почти 41 тыс. т сельди, 14 т краба и креветки.

Из-за того что в связи с пандемией коронавируса Китай прекратил закупку рыбы и морепродуктов у приморских рыбодобывающих предприятий, им пришлось искать новые рынки сбыта.

В настоящее время добытую рыбу продают в страны СНГ и Африки, в Южную Корею и Японию — там на неё большой спрос.

Как ранее сообщал телеканал «360», с начала 2021 года производители сельскохозяйственной продукции Московской области получили субсидии на общую сумму 1,7 млрд рублей.