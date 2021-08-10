Кабмин выделил более 127 млн рублей на работу бригад для оказания помощи больным COVID-19

Правительство выделило более 127 млн рублей на работу мобильных бригад для оказания помощи больным с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

РИА Новости