Кабмин выделил более 127 млн рублей на работу бригад для оказания помощи больным COVID-19

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Правительство выделило более 127 млн рублей на работу мобильных бригад для оказания помощи больным с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин выделил более 127 млн рублей на работу бригад для оказания помощи больным COVID-19
  • РИА Новости

«На обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет направлено 127,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Согласно данным на 10 августа, за сутки в России зафиксировали 21 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 491 288.

Микробиолог Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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