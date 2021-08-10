Кабмин выделил более 127 млн рублей на работу бригад для оказания помощи больным COVID-19
- РИА Новости
«На обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет направлено 127,6 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Согласно данным на 10 августа, за сутки в России зафиксировали 21 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 491 288.
Микробиолог Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.