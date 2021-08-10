В Иркутской области возбудили дело об истязании детей в интернате

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Следователи Иркутской области начали расследование уголовного дела по факту применения физической силы к воспитанникам школы-интерната. Об этом заявили в пресс-службе областного главка СК России.
В Иркутской области возбудили дело об истязании детей в интернате
  • РИА Новости

«Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия»), ст. 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), п. «г» ч.2 ст. 117 Уголовного кодекса России («Истязание, совершённое в отношении несовершеннолетнего»)», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что несколько воспитанников ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток» заявили в полицию о том, что персонал учреждения применял к ним физическую силу.

На данный момент проводится проверка с целью выяснения обстоятельств произошедшего. Задержаны замдиректора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области подросток умер от удара током, собирая металлолом.

В июле в Иркутске возбудили дело против мужчины, угрожавшего сбросить ребёнка с балкона.

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