В Иркутске возбудили дело против мужчины, угрожавшего сбросить ребёнка с балкона

В Следственном комитете по Иркутской области рассказали, что 13 июля в полицию поступило сообщение о том, что «мужчина, находясь на внешней стороне балкона, расположенного на 13-м этаже жилого дома по Советской улице, высказывает угрозы сбросить трёхлетнего ребёнка».

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (приготовление к убийству малолетнего ребёнка)», — говорится в сообщении.

В СК сообщили, что ребёнок спасён.

«Известно, что причиной данного поступка стал конфликт с супругой», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчина, угрожавший сбросить маленького ребёнка с 13-го этажа в Иркутске, задержан.