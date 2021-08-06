В Иркутской области подросток умер от удара током

В Иркутской области подросток погиб от удара током во время сбора металлолома, когда схватился за свисающий со столба алюминиевый провод.

Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По информации следствия, трое подростков осуществляли сбор чёрного и цветного металлов. В ходе сбора лома 16-летний парень залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба электрические провода, вследствие чего получил удар током и скончался.

В апреле в Иркутской области два человека погибли при крушении самолёта.