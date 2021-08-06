В Иркутской области подросток умер от удара током
Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
По информации следствия, трое подростков осуществляли сбор чёрного и цветного металлов. В ходе сбора лома 16-летний парень залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба электрические провода, вследствие чего получил удар током и скончался.
В апреле в Иркутской области два человека погибли при крушении самолёта.