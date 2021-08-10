DeviantArt удалил почти все запрещённые Роскомнадзором материалы
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«Администраторы ресурса своими силами удалили 44 из 48 запрещённых материалов, указанных в требовании Роскомнадзора», — пишет газета «Известия».
Отмечается, что регулятор следит за удалением и положительно оценивает работу, проводимую администрацией сайта.
Ведомство может восстановить доступ к ресурсу после полного удаления ими противоправного контента.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt в России из-за игнорирования требований законодательства.