DeviantArt удалил почти все запрещённые Роскомнадзором материалы

Ресурс DeviantArt, ранее заблокированный Роскомнадзором, удалил 44 из 48 запрещённых в России материалов.

«Администраторы ресурса своими силами удалили 44 из 48 запрещённых материалов, указанных в требовании Роскомнадзора», — пишет газета «Известия».

Отмечается, что регулятор следит за удалением и положительно оценивает работу, проводимую администрацией сайта.

Ведомство может восстановить доступ к ресурсу после полного удаления ими противоправного контента.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt в России из-за игнорирования требований законодательства.