Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к ресурсу DeviantArt в России из-за игнорирования требований законодательства.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведённый срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что 3 августа доступ к ресурсу был ограничен.

В июне Роскомнадзор сообщил о введении ограничений на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN в рамках реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к запрещённому контенту.