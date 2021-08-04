Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

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Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к ресурсу DeviantArt в России из-за игнорирования требований законодательства.
Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведённый срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что 3 августа доступ к ресурсу был ограничен.

В июне Роскомнадзор сообщил о введении ограничений на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN в рамках реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к запрещённому контенту.

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