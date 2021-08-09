СК начал проверку по факту гибели пациентов в больнице Владикавказа
- РИА Новости
«По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами... начата доследственная проверка», — цитирует ТАСС Гусова.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Росздравнадзор также проведёт проверку после ЧП в больнице Владикавказа.
Ранее сообщалось, что во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять пациентов больницы.
Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии сообщил, что в больнице Владикавказа произошёл прорыв кислородной трубы, находящейся под землёй. Пациентов подключают к кислородным баллонам.