Дерматолог Егорова рассказала, как избежать солнечных ожогов

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Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала, как избежать солнечных ожогов.
Дерматолог Егорова рассказала, как избежать солнечных ожогов
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что не стоит выходить на открытое солнце с 11:00 до 16:00.

На пляже следует использовать солнцезащиту с SPF-фильтром не менее 50. Также желательно защищать голову от перегрева с помощью шляп, косынок или кепок. Не стоит забывать и об очках.

«Если мы просто говорим о том, что у нас ожог как покраснение кожи и там не отслаивается эпидермис, нет эрозии, то можно всё что угодно использовать — и сметану, и кефир намазать, пантенол и прочие смягчающие кожу средства», — сказала Егорова.

В более тяжёлых случаях необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе со «Взглядом» напомнила об опасности долгого пребывания под открытым солнцем.

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