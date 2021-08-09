В Роскачестве дали советы по выбору спелых груш

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Специалисты Роскачества дали советы по выбору спелых груш.
В Роскачестве дали советы по выбору спелых груш
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Об этом сообщает газета «Известия».

«Судить о спелости груши можно по её мягкости. Фрукт созревает от сердцевины к кожуре, поэтому самой первой становится мягкой шейка груши поблизости от черешка плода», — заявили эксперты.

Определить спелость по цвету не удастся, так как для большинства сортов окраска плода свидетельствует только о том, сколько солнечных лучей попадало на него во время созревания.

Как пояснили в Роскачестве, груши собирают недоспелыми, и плоды дозревают во время хранения и транспортировки. При покупке совсем твёрдых фруктов можно организовать дозревание дома — к примеру, поместить груши в бумажный пакет на несколько дней при комнатной температуре.

Не рекомендуется покупать плоды с повреждённой кожицей, коричневыми пятнами, запахом брожения, плесени или гниения.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.

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