В Роскачестве дали советы по выбору спелых груш

Специалисты Роскачества дали советы по выбору спелых груш.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Судить о спелости груши можно по её мягкости. Фрукт созревает от сердцевины к кожуре, поэтому самой первой становится мягкой шейка груши поблизости от черешка плода», — заявили эксперты.

Определить спелость по цвету не удастся, так как для большинства сортов окраска плода свидетельствует только о том, сколько солнечных лучей попадало на него во время созревания.

Как пояснили в Роскачестве, груши собирают недоспелыми, и плоды дозревают во время хранения и транспортировки. При покупке совсем твёрдых фруктов можно организовать дозревание дома — к примеру, поместить груши в бумажный пакет на несколько дней при комнатной температуре.

Не рекомендуется покупать плоды с повреждённой кожицей, коричневыми пятнами, запахом брожения, плесени или гниения.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.