Эксперт по бахчевым культурам рассказал, безопасны ли ранние арбузы

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Заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов рассказал, безопасны ли ранние арбузы.
Эксперт по бахчевым культурам рассказал, безопасны ли ранние арбузы
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что это лето получилось идеальным для бахчевых культур, поскольку из-за жары арбузы созрели быстрее.

«В этом году ранние арбузы, которые под плёнкой, появились в районе 10—15 июля. А грунтовые — после 20-го. Обычно это происходит немного позже. За счёт жаркой погоды арбузы очень хорошие. Опасаться стоит только того, что они могут быть переспелыми», — сказал Соколов.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.

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