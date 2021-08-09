Эксперт по бахчевым культурам рассказал, безопасны ли ранние арбузы

Заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов рассказал, безопасны ли ранние арбузы.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что это лето получилось идеальным для бахчевых культур, поскольку из-за жары арбузы созрели быстрее.

«В этом году ранние арбузы, которые под плёнкой, появились в районе 10—15 июля. А грунтовые — после 20-го. Обычно это происходит немного позже. За счёт жаркой погоды арбузы очень хорошие. Опасаться стоит только того, что они могут быть переспелыми», — сказал Соколов.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.