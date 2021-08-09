Опубликована архитектура программы Всероссийской недели охраны труда

Стали известны подробности деловой программы VI Всероссийской недели охраны труда, которая пройдёт в период с 6 по 9 сентября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Об этом сообщает kp.ru.

Организатором мероприятий выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — фонд «Росконгресс».

«Главная тема — это, безусловно, изменения в Трудовом кодексе, которые начнут действовать с 1 марта 2022 года... Ещё один важный вопрос — будущее рынка труда, меняющиеся трудовые отношения, а следовательно — и новые вызовы в сфере охраны труда», — заявил первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

За четыре дня в рамках программы состоится свыше сотни мероприятий. Ключевыми станут стратегическая пленарная сессия «Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения» и международная конференция «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис. Инвестиции в устойчивую систему охраны труда». Также в программе предусмотрены отраслевые совещания, посвящённые вопросам охраны труда и заботе о здоровье сотрудников, и различные мастер-классы.

Всероссийская неделя охраны труда состоится 6—9 сентября в Сочи. Мероприятие будет проходить в очном формате.