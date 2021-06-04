Всероссийская неделя охраны труда пройдёт 6—9 сентября в Сочи

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Всероссийская неделя охраны труда состоится 6—9 сентября в Сочи.
Всероссийская неделя охраны труда пройдёт 6—9 сентября в Сочи
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Минтруда Антон Костяков на Петербургском международном экономическом форуме.

Оператором выступит фонд «Росконгресс». Мероприятие будет проходить в очном формате.

«Минтруд России — организатор этого глобального и широкомасштабного мероприятия, и в этом году ожидается достаточно насыщенная деловая программа. Ждём представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей на нашей площадке», — отметил Котяков.

Он сообщил, что главными темами для дискуссии станут новации и изменения 10-го раздела Трудового кодекса, который в настоящее время находится на заключительной стадии принятия.

«Также на форуме будут обсуждаться подходы к формированию безопасного производства и продемонстрированы лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда», — добавил Котяков.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

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