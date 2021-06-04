Всероссийская неделя охраны труда пройдёт 6—9 сентября в Сочи
- РИА Новости
Об этом заявил глава Минтруда Антон Костяков на Петербургском международном экономическом форуме.
Оператором выступит фонд «Росконгресс». Мероприятие будет проходить в очном формате.
«Минтруд России — организатор этого глобального и широкомасштабного мероприятия, и в этом году ожидается достаточно насыщенная деловая программа. Ждём представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей на нашей площадке», — отметил Котяков.
Он сообщил, что главными темами для дискуссии станут новации и изменения 10-го раздела Трудового кодекса, который в настоящее время находится на заключительной стадии принятия.
«Также на форуме будут обсуждаться подходы к формированию безопасного производства и продемонстрированы лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда», — добавил Котяков.
Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.