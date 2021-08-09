В кабмине прокомментировали планы по переводу госслужащих на российские мессенджеры

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Минцифры подготовит нормативы перевода госслужащих на российские мессенджеры к декабрю, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
В кабмине прокомментировали планы по переводу госслужащих на российские мессенджеры
  • РИА Новости

«Минцифры к декабрю 2021 года должно подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций: почта, мессенджер, сервис видео-конференц-связи», — отметили в аппарате.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» сообщил, что в России планируют перевести госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и другие IT-сервисы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT данную инициативу.

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