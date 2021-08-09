В ГД отреагировали на сообщения о планах по переводу сотрудников школ на российские мессенджеры

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Ангелина Шурпина
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT сообщения о планах перевести госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и другие IT-сервисы.
В ГД отреагировали на сообщения о планах по переводу сотрудников школ на российские мессенджеры
  • РИА Новости

Как подчеркнул Свинцов, различного рода программные продукты должны «рождаться в конкурентной среде», а также должны быть высокого качества.

По его словам, цифровая экономика «не терпит сбоев, промедлений», нужно «опережать или хотя бы идти в ногу с мировыми стандартами».

«Поэтому задача у государства в первую очередь — помогать... Поэтому в целом задачу я считаю правильной — необходима определённая государственная помощь частному бизнесу в создании хороших, сильных программных продуктов, которые постепенно во всех отраслях будут замещать западные аналоги или как минимум конкурировать с ними, что позволит выращивать нормальную бизнес-среду, в том числе и в производстве различного рода программных продуктов. Неважно, это программный продукт для каких-то узких специалистов, проектировщиков или это программный продукт для широкого пользования в виде соцсетей, мессенджеров, каких-то почтовых сервисов», — заключил депутат.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» сообщила, что в России планируют перевести госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и другие IT-сервисы.

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