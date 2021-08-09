Экс-замглавы СК на Урале получил 8,5 года колонии за взятку

Бывший заместитель главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Бусылко осуждён на восемь с половиной лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.

«Признать Бусылко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима» — приводит ТАСС слова судьи в Ленинском районном суде.

Отмечается, что проходившего по делу бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

В ноябре 2019 года Бусылко задержали вместе с адвокатом при получении взятки. Она предназначалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.