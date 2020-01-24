Суд продлил арест первому замглавы Свердловского СК

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил продлить до 29 апреля домашний арест первому заместителю руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко, которого обвиняют в получении взятки.

«Суд постановил продлить срок домашнего ареста обвиняемому Михаилу Вячеславовичу Бусылко на два месяца 30 суток — до четырёх месяцев 30 суток, то есть до 29 апреля 2020 года», — приводит ТАСС слова судьи.

По данным СК, Бусылко задержали вместе с адвокатом при получении взятки. Она предназначалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

Ранее Первомайский районный суд Кирова продлил домашний арест для бывшего главы Кирова Владимира Быкова по делу о взятке.