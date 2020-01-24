Суд продлил арест первому замглавы Свердловского СК
- РИА Новости
«Суд постановил продлить срок домашнего ареста обвиняемому Михаилу Вячеславовичу Бусылко на два месяца 30 суток — до четырёх месяцев 30 суток, то есть до 29 апреля 2020 года», — приводит ТАСС слова судьи.
По данным СК, Бусылко задержали вместе с адвокатом при получении взятки. Она предназначалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.
Ранее Первомайский районный суд Кирова продлил домашний арест для бывшего главы Кирова Владимира Быкова по делу о взятке.