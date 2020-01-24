Суд продлил арест первому замглавы Свердловского СК

Короткая ссылка
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил продлить до 29 апреля домашний арест первому заместителю руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко, которого обвиняют в получении взятки.
Суд продлил арест первому замглавы Свердловского СК
  • РИА Новости

«Суд постановил продлить срок домашнего ареста обвиняемому Михаилу Вячеславовичу Бусылко на два месяца 30 суток — до четырёх месяцев 30 суток, то есть до 29 апреля 2020 года», — приводит ТАСС слова судьи.

По данным СК, Бусылко задержали вместе с адвокатом при получении взятки. Она предназначалась за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

Ранее Первомайский районный суд Кирова продлил домашний арест для бывшего главы Кирова Владимира Быкова по делу о взятке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить