Суд продлил домашний арест бывшему главе Кирова
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказала адвокат Елена Коротких.
«Мера пресечения продлена на два месяца», — отметила она.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении Быкова.
По данным следствия, он в 2014—2016 годах получил от одного из предпринимателей города Кирова через посредника взятку на сумму 7,8 млн рублей.
16 января министр внутренних дел Коми Виктор Половников был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.