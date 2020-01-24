Суд продлил домашний арест бывшему главе Кирова

Первомайский районный суд Кирова продлил домашний арест для бывшего главы Кирова Владимира Быкова по делу о взятке.

Об этом ТАСС рассказала адвокат Елена Коротких.

«Мера пресечения продлена на два месяца», — отметила она.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении Быкова.

По данным следствия, он в 2014—2016 годах получил от одного из предпринимателей города Кирова через посредника взятку на сумму 7,8 млн рублей.

16 января министр внутренних дел Коми Виктор Половников был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.