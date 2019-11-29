СК возбудил дело о взятке в отношении экс-главы города Кирова

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Следователи возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.
СК возбудил дело о взятке в отношении экс-главы города Кирова
  • РИА Новости

«В отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»), — говорится в сообщении.

По данным следствия, Быков в 2014–2016 годах получил от одного из предпринимателей города Кирова через посредника взятку на сумму 7 млн 800 тыс. рублей. 

В обмен на денежные средства экс-глава Кирова обещал покровительство со стороны должностных лиц администрации города, Кировской городской думы и «Автотранспортного предприятия» (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива в независимости от его качества. 

Ранее URA.RU передавало о начале в Ханты-Мансийском автономном округе судебного процесса по делу экс-мэра городского поселения Берёзово, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в 1,5 млн рублей.

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