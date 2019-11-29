СК возбудил дело о взятке в отношении экс-главы города Кирова

Следователи возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

«В отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»), — говорится в сообщении.

По данным следствия, Быков в 2014–2016 годах получил от одного из предпринимателей города Кирова через посредника взятку на сумму 7 млн 800 тыс. рублей.

В обмен на денежные средства экс-глава Кирова обещал покровительство со стороны должностных лиц администрации города, Кировской городской думы и «Автотранспортного предприятия» (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива в независимости от его качества.

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