Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий
- РИА Новости
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
Ранее URA.RU передавало о начале в Ханты-Мансийском автономном округе судебного процесса по делу экс-мэра городского поселения Берёзово, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в 1,5 млн рублей.
В октябре также сообщалось, что бывшего советника главы Дагестана, подозреваемого в получении взятки и вымогательстве, объявили в международный розыск.