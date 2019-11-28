Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий

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В Ингушетии задержан заместитель главы администрации города Назрань по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий
  • РИА Новости

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.

Ранее URA.RU передавало о начале в Ханты-Мансийском автономном округе судебного процесса по делу экс-мэра городского поселения Берёзово, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в 1,5 млн рублей. 

В октябре также сообщалось, что бывшего советника главы Дагестана, подозреваемого в получении взятки и вымогательстве, объявили в международный розыск.

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