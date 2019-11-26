В ХМАО перед судом предстанет бывший мэр городского поселения

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В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанет бывший мэр городского поселения Берёзово Валерий Краснов, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением крупного ущерба. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
В ХМАО перед судом предстанет бывший мэр городского поселения
  • РИА Новости

Установлено, что Краснов неправомерно предоставил одному из местных жителей трёхкомнатную квартиру, которая впоследствии была приватизирована.

По версии следователей, ни владелец жилья, ни члены его семьи в очереди на получение недвижимости не состояли и к категории нуждающихся или малоимущих не относились.

Ущерб муниципальному образованию оценивается более чем в 1,5 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в СК возбудили дело против главы Туапсинского городского поселения.

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