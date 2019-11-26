В ХМАО перед судом предстанет бывший мэр городского поселения

В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанет бывший мэр городского поселения Берёзово Валерий Краснов, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением крупного ущерба. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

Установлено, что Краснов неправомерно предоставил одному из местных жителей трёхкомнатную квартиру, которая впоследствии была приватизирована.

По версии следователей, ни владелец жилья, ни члены его семьи в очереди на получение недвижимости не состояли и к категории нуждающихся или малоимущих не относились.

Ущерб муниципальному образованию оценивается более чем в 1,5 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в СК возбудили дело против главы Туапсинского городского поселения.