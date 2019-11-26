В ХМАО перед судом предстанет бывший мэр городского поселения
- РИА Новости
Установлено, что Краснов неправомерно предоставил одному из местных жителей трёхкомнатную квартиру, которая впоследствии была приватизирована.
По версии следователей, ни владелец жилья, ни члены его семьи в очереди на получение недвижимости не состояли и к категории нуждающихся или малоимущих не относились.
Ущерб муниципальному образованию оценивается более чем в 1,5 млн рублей.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что в СК возбудили дело против главы Туапсинского городского поселения.