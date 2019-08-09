В СК возбудили дело против главы Туапсинского городского поселения

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге», — указывает СК.

По версии следствия, в мае 2019 года к подозреваемому обратился индивидуальный предприниматель с просьбой о предоставлении ему в аренду земельного участка сроком на 49 лет. Чиновник согласился и в нарушение установленных правил и законов издал постановление о выделении мужчине в аренду земельного участка в Туапсе. При этом в данное постановление были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые и явились основанием для выделения участка.

13 июня 2019 года подозреваемый заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате противоправных действий подозреваемого в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 млн рублей.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца бывшего главу Астраханской области Расула Султанова, которого подозревают в превышении должностных полномочий.