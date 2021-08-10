Россияне назвали любимые направления для событийного туризма

Аналитики выяснили, как россияне относятся к поездкам, которые приурочены к праздникам или событиям, а также, где проходили их самые запоминающиеся путешествия. Среди зарубежных стран наиболее популярной оказалась Италия, а лидер российских направлений — Санкт-Петербург. Об это говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые есть в распоряжении RT.

Так, чтобы отметить важное событие, в путешествие отправляются 58% россиян.

Согласно исследованию, свой день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59% опрошенных, а Новый год — 45%.

Кроме того, в местных праздниках за границей участвовали 52% респондентов, а в поездках по стране — 9%.

На выступление любимого артиста в другие города или страны ездили 33% туристов, а на спортивные соревнования — 22%.

Аналитики рассказали, что запоминающиеся путешествия за рубеж, привязанные к какому-либо событию, у туристов чаще всего были в Италии: 10% проводили здесь медовый месяц, отмечали дни рождения, посещали карнавал в Венеции или выставки.

На втором месте, как выяснили специалисты, находится Таиланд (9%), где многие встречают Новый год или даже женятся.

7,5% респондентов называли Францию, в особенности Париж. Здесь путешественники признавались друг другу в любви, посещали концерты, выставки и праздновали дни рождения.

Поездка в Испанию запомнилась 7% — туристы посещали там футбольные матчи или отмечали наступление Нового года на Канарских островах, а в Турцию — 5,9% россиян, некоторые из них проводили там медовый месяц.

Среди российских городов в плане событийного туризма самым популярным оказался Санкт-Петербург — его выделили 19% опрошенных.

Согласно результатам опроса, праздники в Сочи запомнились 11% путешественников. На Эльбрусе и Байкале часто делали предложения, а также встречали Новый год — эти направления набрали по 9%.

В Калининград 7% приезжали, чтобы отметить день рождения. Дагестан, Алтай и Камчатка также пользуются высоким спросом среди путешественников — варианты называли по 5,7% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 2400 человек.

Ранее сообщалось, что более 90% россиян, планирующих отдых осенью, собираются путешествовать внутри страны.