Дело о халатности возбудили после того, как в Москве выбросили ребёнка из окна
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«Следственным управлением... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в заявлении.
По информации следователей, должностные лица органов системы профилактики несовершеннолетних «допустили халатность в своих действиях, что привело к покушению на убийство ребёнка его отцом».
Как сообщалось ранее, вечером 4 августа вблизи дома на улице Шумилова был обнаружен двухгодовалый мальчик с травмами, характерными для падения с высоты.
Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали. Установлено, что его выбросил с балкона пятого этажа отец, после чего скрылся.
Позднее мужчину задержали.