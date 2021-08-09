Дело о халатности возбудили после того, как в Москве выбросили ребёнка из окна

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц системы профилактики после того, как отец выбросил ребёнка из окна квартиры на пятом этаже на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

«Следственным управлением... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в заявлении.

По информации следователей, должностные лица органов системы профилактики несовершеннолетних «допустили халатность в своих действиях, что привело к покушению на убийство ребёнка его отцом».

Как сообщалось ранее, вечером 4 августа вблизи дома на улице Шумилова был обнаружен двухгодовалый мальчик с травмами, характерными для падения с высоты.

Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали. Установлено, что его выбросил с балкона пятого этажа отец, после чего скрылся.

Позднее мужчину задержали.