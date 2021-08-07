Мишустин поручил проработать индексацию выплат пострадавшим из-за ЧС
- Reuters
Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.
Как отмечается, Минфин и Минстрой должны рассмотреть возможность индексации выплат гражданам на приобретение или строительство жилья взамен утраченного.
О проделанной работе ведомства должны сообщить в правительство до 1 сентября.
Ранее Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций летом 2021 года.