Мишустин поручил проработать индексацию выплат пострадавшим из-за ЧС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать индексацию выплат на ремонт и покупку нового жилья жителям, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций.
Мишустин поручил проработать индексацию выплат пострадавшим из-за ЧС
  • Reuters

Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

Как отмечается, Минфин и Минстрой должны рассмотреть возможность индексации выплат гражданам на приобретение или строительство жилья взамен утраченного.

О проделанной работе ведомства должны сообщить в правительство до 1 сентября.

Ранее Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций летом 2021 года.

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