Мишустин поручил проработать индексацию выплат пострадавшим из-за ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать индексацию выплат на ремонт и покупку нового жилья жителям, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций.

Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

Как отмечается, Минфин и Минстрой должны рассмотреть возможность индексации выплат гражданам на приобретение или строительство жилья взамен утраченного.

О проделанной работе ведомства должны сообщить в правительство до 1 сентября.

Ранее Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций летом 2021 года.