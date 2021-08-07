В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России

МВД России, основываясь на данных о состоянии преступности за полгода, составило портрет среднестатистического преступника в стране.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства, мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям чаще всего совершают преступления в России.

Отмечается, что из 446 тыс. человек, совершивших преступления за полгода, 64% (285 тыс.) не имели постоянного источника дохода и 58% (257 тыс.) ранее уже совершали преступления.

Каждое третье преступление за шесть месяцев в России было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%.

Уточняется, что на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние.

Всего за полгода в России выявили 16 тыс. иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них — это выходцы из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.

По данным МВД, среди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась: на 15% и 12% соответственно.

Ранее в МВД заявили, что в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.