В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ведомства, мужчины без постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям чаще всего совершают преступления в России.
Отмечается, что из 446 тыс. человек, совершивших преступления за полгода, 64% (285 тыс.) не имели постоянного источника дохода и 58% (257 тыс.) ранее уже совершали преступления.
Каждое третье преступление за шесть месяцев в России было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%.
Уточняется, что на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние.
Всего за полгода в России выявили 16 тыс. иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них — это выходцы из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.
По данным МВД, среди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась: на 15% и 12% соответственно.
Ранее в МВД заявили, что в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.