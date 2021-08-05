В МВД заявили о росте преступности среди иностранцев на 5%

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Преступность в России среди иностранцев с начала года выросла на 5%, заявили в МВД.
В МВД заявили о росте преступности среди иностранцев на 5%
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Как сообщается на сайте «МВД-Медиа», состоялась онлайн-встреча первого замминистра внутренних дел генерал-полковника полиции Александра Горового с послами иностранных государств.

В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

«Александр Горовой отметил, что в текущем году наблюдается рост на 5% количества преступлений, совершённых иностранными гражданами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «наряду с этим в их среде наблюдается увеличение противоправной активности, проявляющейся в грубом нарушении общественного порядка, массовых драках, что в нередких случаях сопровождается насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан, применением силы в отношении представителей власти, а также воспрепятствованием нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры».

Ранее в МВД заявили, что в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.

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