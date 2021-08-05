МВД: в России незаконно находятся более 700 тысяч выходцев из СНГ

В МВД России заявили, что в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.

Как сообщает «МВД Медиа», соответствующее заявление сделал первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой по итогам встречи с послами иностранных государств.

«На сегодняшний день в «тени» продолжают находиться более 700 тыс. выходцев из государств — участников СНГ», — отметил он.

Ранее МВД разработало проект закона, по которому для въезда в Россию иностранные граждане должны будут проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.