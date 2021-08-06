Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой России

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Российский президент Владимир Путин заявил, что рабочий класс является политической силой России.
Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой России
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«У нас давно это повелось, всё время говорили, что рабочий класс у нас — ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть», — цитирует ТАСС слова Путина на встрече с работниками и строителями нового завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

Он отметил, что в настоящее время на рабочих специальностях заняты люди с разными компетенциями, но в целом есть тенденция к усложнению рабочих профессий.

«Сегодня рабочие работают в сфере и искусственного интеллекта, и больших данных, работают и с беспилотной техникой. Работа становится всё более сложной и всё более интересной», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин дал правительству поручение утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года.

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