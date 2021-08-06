Путин назвал рабочий класс ведущей политической силой России

Российский президент Владимир Путин заявил, что рабочий класс является политической силой России.

«У нас давно это повелось, всё время говорили, что рабочий класс у нас — ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть», — цитирует ТАСС слова Путина на встрече с работниками и строителями нового завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Башкирии.

Он отметил, что в настоящее время на рабочих специальностях заняты люди с разными компетенциями, но в целом есть тенденция к усложнению рабочих профессий.

«Сегодня рабочие работают в сфере и искусственного интеллекта, и больших данных, работают и с беспилотной техникой. Работа становится всё более сложной и всё более интересной», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин дал правительству поручение утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года.