Путин поручил утвердить план достижения целей развития до 2030 года

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года.

«Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что документ должен быть принят до 1 октября 2021 года.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план реализации энергетической стратегии на ближайшие 15 лет.