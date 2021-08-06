Путин поручил утвердить план достижения целей развития до 2030 года

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Президент России Владимир Путин дал правительству поручение утвердить единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года.
Путин поручил утвердить план достижения целей развития до 2030 года
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что документ должен быть принят до 1 октября 2021 года.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план реализации энергетической стратегии на ближайшие 15 лет.

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