Путин поручил утвердить план достижения целей развития до 2030 года
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«Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, обеспечив включение в него стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Уточняется, что документ должен быть принят до 1 октября 2021 года.
В июне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план реализации энергетической стратегии на ближайшие 15 лет.