Психолог рассказал, как бороться со стрессом

Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как бороться со стрессом.

«Вместо того чтобы делать то, что вам доставляет стресс, занимайтесь тем, что вам нравится, но не разгоняет эмоционально. Можно практиковать различные дыхательные техники», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, важно находить в себе силы контролировать и время своего пребывания в социальных сетях и новостных лентах, иначе может сформироваться зависимость.

Ранее психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал рекомендации по отдыху во время отпуска.