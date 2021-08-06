Психолог рассказал, как бороться со стрессом

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Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как бороться со стрессом.
Психолог рассказал, как бороться со стрессом
  • Pixabay

«Вместо того чтобы делать то, что вам доставляет стресс, занимайтесь тем, что вам нравится, но не разгоняет эмоционально. Можно практиковать различные дыхательные техники», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, важно находить в себе силы контролировать и время своего пребывания в социальных сетях и новостных лентах, иначе может сформироваться зависимость.

Ранее психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал рекомендации по отдыху во время отпуска.

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