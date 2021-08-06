Путин поручил выделить средства на строительство очистных сооружений в Бурятии

Президент России Владимир Путин поручил выделить средства для строительства и реконструкции очистных сооружений в Бурятии.

«Минфину России совместно с Минстроем России с учётом ранее данных поручений обеспечить выделение в полном объёме бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) очистных сооружений Республики Бурятия», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что речь идёт в том числе о сооружениях, предусмотренных в 2021 году за счёт средств из Резервного фонда правительства России.

Доклад по поручению необходимо сделать до 1 сентября, далее — каждые полгода.

Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.