Путин поручил выделить средства на строительство очистных сооружений в Бурятии

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Президент России Владимир Путин поручил выделить средства для строительства и реконструкции очистных сооружений в Бурятии.
Путин поручил выделить средства на строительство очистных сооружений в Бурятии
  • РИА Новости

«Минфину России совместно с Минстроем России с учётом ранее данных поручений обеспечить выделение в полном объёме бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) очистных сооружений Республики Бурятия», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что речь идёт в том числе о сооружениях, предусмотренных в 2021 году за счёт средств из Резервного фонда правительства России.

Доклад по поручению необходимо сделать до 1 сентября, далее — каждые полгода.

Ранее Владимир Путин по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.

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