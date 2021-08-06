Путин поручил выделить средства на строительство очистных сооружений в Бурятии
- РИА Новости
«Минфину России совместно с Минстроем России с учётом ранее данных поручений обеспечить выделение в полном объёме бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансирование мероприятий по строительству (реконструкции) очистных сооружений Республики Бурятия», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что речь идёт в том числе о сооружениях, предусмотренных в 2021 году за счёт средств из Резервного фонда правительства России.
Доклад по поручению необходимо сделать до 1 сентября, далее — каждые полгода.
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