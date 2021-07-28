Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю

Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что этот тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта: западный портал находится в Иркутской области, а восточный — в Бурятии.

«Разрешаю», — сказал президент, после чего движение было запущено.

Ранее президент России Владимир Путин, открывая заключительный участок Центральной кольцевой автодороги, заявил, что запуск ЦКАД важен не только для центральной части России и Москвы, но и для всей страны.