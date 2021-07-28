Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю

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Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю. Об этом информирует РИА Новости.
Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю
  • РИА Новости

Отмечается, что этот тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта: западный портал находится в Иркутской области, а восточный — в Бурятии.

«Разрешаю», — сказал президент, после чего движение было запущено.

Ранее президент России Владимир Путин, открывая заключительный участок Центральной кольцевой автодороги, заявил, что запуск ЦКАД важен не только для центральной части России и Москвы, но и для всей страны.

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