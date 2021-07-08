Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

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Президент России Владимир Путин запустил движение по заключительному 25-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает РИА Новости.
Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД
  • РИА Новости

Речь идёт об участке ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе, а также о развязках на пересечении ЦКАД-4 и М5 «Урал» и ЦКАД-5 и М10 «Россия».

Этот участок закольцевал трассу — движение теперь открыто по всем 336 км автомагистрали.

Ранее сообщалось, что Путин в четверг, 8 июля, примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию ЦКАД в Московской области.

В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах ЦКАД.

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