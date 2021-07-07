Путин примет участие в церемонии открытия ЦКАД

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 июля, примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, глава государства «посетит центральный пункт управления ЦКАД, откуда запустит движение по заключительному участку дороги, включающему в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М10 «Россия».

В пресс-службе отметили, что трасса проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта.

В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах ЦКАД.