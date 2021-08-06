Бастрыкин поставил на контроль расследование об убийстве семьи в Хакасии

Расследование дел об убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Как напомнили в СК, в отдельное производство выделены материалы по факту халатности сотрудников ОМВД по Ширинскому району, которые не провели профилактических мероприятий, когда узнали, что ранее вышедший из тюрьмы мужчина прибыл на поднадзорную им территорию.

«Халатное бездействие повлекло наступление тяжких последствий в виде убийства семьи из пяти человек», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что семья из пяти человек убита в Ширинском районе Хакасии, подозреваемый задержан.

Позднее ему предъявили обвинение. В ходе допроса он признался в убийствах.