В Хакасии убита семья из пяти человек

Семья из пяти человек убита в Ширинском районе Хакасии, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«Поступило сообщение об убийстве пятерых человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия. На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, её супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц и малолетнего).

Задержанный — ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений местный житель 1985 года рождения.

В мае в подмосковной квартире нашли мёртвой семью из четырёх человек.