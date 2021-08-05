В Хакасии убита семья из пяти человек

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Семья из пяти человек убита в Ширинском районе Хакасии, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
В Хакасии убита семья из пяти человек
  • РИА Новости

«Поступило сообщение об убийстве пятерых человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия. На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, её супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц и малолетнего).

Задержанный — ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений местный житель 1985 года рождения.

В мае в подмосковной квартире нашли мёртвой семью из четырёх человек.

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