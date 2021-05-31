Нашли спустя месяц: в подмосковной квартире обнаружили мёртвой семью из четырёх человек

В квартире в подмосковном Щёлкове обнаружили тела женщины, мужчины и двух детей 17 и 11 лет. По данным СМИ, отец семейства зарезал жену и детей, а спустя несколько дней покончил с собой. Как выяснил RT, никто из родных семьи долгое время не заявлял о пропаже родственников, а четыре тела обнаружили после того, как в экстренные службы обратились соседи из-за странного запаха из квартиры.

В подмосковном Щёлкове полиция обнаружила в квартире тела четырёх человек: 42-летнего мужчины, 40-летней женщины и двух детей 17 и 11 лет. Об этом сообщают в Следственном комитете по Московской области.

По данным ведомства, на телах женщины и детей зафиксированы множественные колото-резаные раны. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По предварительной информации, четыре тела пролежали в квартире около месяца.

В управляющей компании района сообщили RT, что в экстренные службы обратились соседи погибших, которые обратили внимание на странный запах из квартиры на этаже ниже. Тела обнаружили 30 мая, криминалисты до сих пор работают на месте.

По предварительной версии оперативников, глава семейства зарезал жену и двух дочерей, они скончались на месте. После этого мужчина совершил суицид. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Как сообщили в СКР, квартира была заперта изнутри, «окна открыты на небольшое проветривание». Рядом с телом мужчины обнаружили бутылку из-под уксусной кислоты. У него единственного на теле не зафиксированы раны от ножа.

«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведён осмотр места происшествия… изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших. В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы. Устанавливаются обстоятельства, а также причины и условия, приведшие к совершению данного преступления», — добавили в СКР по Подмосковью.

В ходе следствия будут проведены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза отца семейства. Сейчас следователи опрашивают родственников семьи.

Ссорились из-за долгов

По данным СМИ, погибшего 42-летнего мужчину зовут Фируз Ёров, он уроженец Таджикистана. В Москве мужчина работал начальником управления департамента развития в телекоммуникационной компании.

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Семья Ёровых получила российское гражданство в 2010 году. Этой зимой они взяли в ипотеку квартиру в Богородском районе Щёлкова, до этого снимали квартиру в столице.

Обе девочки находились на домашнем обучении, их мама не работала, поэтому их исчезновение не замечали в течение нескольких недель. Как выяснил RT, старшая девочка училась в выпускном классе в школе, которая находится в другом районе Москвы. На домашнее обучение она перешла в конце прошлого года.

По предварительной информации, в последнее время супруги Ёровы ссорились из-за накопившихся долгов. По другой версии, конфликты в семье происходили из-за того, что мужчина увлёкся спортивными ставками.

Есть версия о том, что после убийства Ёров несколько дней жил в квартире с телами родных — у его кровати, кроме бутылки из-под уксуса, нашли множество сигаретных окурков. Кроме того, именно Фируз Ёров последним из семьи отвечал на телефон.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что 21 апреля на телефон погибшей Юлии Ёровой позвонил родственник, который проживает в России. Все остальные родные семьи живут в Таджикистане. Тогда на телефон никто не ответил. По данным RT, вечером того же дня старшая из дочерей была в сети в последний раз.

Родственник Ёровых позвонил им ещё раз через неделю. На этот раз трубку взял Фируз и сказал звонившему, что семья занимается ремонтом и у них всё хорошо. На следующий день все телефоны Ёровых были недоступны. Родственника этого не удивило, он решил, что семья уехала отдыхать.

Ранее в Пензенской области правоохранители ликвидировали 49-летнего Анатолия Воробьёва. По версии следствия, которая подтверждается показаниями очевидцев, мужчина застрелил из ружья жену, её мать и брата, а затем сбежал. Трагедия произошла 16 мая в селе Липовка.

По словам местных жителей, Воробьёв легально владел оружием и не раз грозил жене расправой. Однажды Екатерина Воробьёва вызвала полицию из-за угроз мужа, но не стала писать заявление. Последние несколько лет супруги жили раздельно, хотя и не оформили развод официально.

После случившегося на поиски Воробьёва отправили усиленную группу оперативников и бойцов Росгвардии. Подозреваемого обнаружили на поле недалеко от Липовки. Он отказался сдаваться и начал вести огонь, спрятавшись за стогом сена. Мужчину ликвидировали прицельным выстрелом.