В Хакасии фигуранту дела об убийстве семьи предъявили обвинение

Короткая ссылка
Мужчине, подозреваемому в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, предъявлено обвинение.

«Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен в качестве подозреваемого», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В ходе допроса обвиняемый признался в совершённых убийствах.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»).

Ранее стало известно, что семья из пяти человек убита в Ширинском районе Хакасии, подозреваемый задержан. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить