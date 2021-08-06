В Хакасии фигуранту дела об убийстве семьи предъявили обвинение

Мужчине, подозреваемому в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии, предъявлено обвинение.

«Задержанный местными жителями на территории села Джирим Ширинского района 35-летний местный житель был допрошен в качестве подозреваемого», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

В ходе допроса обвиняемый признался в совершённых убийствах.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии»).

Ранее стало известно, что семья из пяти человек убита в Ширинском районе Хакасии, подозреваемый задержан.