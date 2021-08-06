В Москве планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений

Власти Москвы планируют благоустроить территории 375 образовательных учреждений.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отмечается, соответствующие работы проходят во всех округах.

«В ходе благоустройства территорий образовательных учреждений заменим более 1,2 тыс. детских площадок, приведём в порядок более 80 футбольных, около 30 волейбольных и свыше 20 баскетбольных площадок, а также почти 110 воркаут-площадок», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Также специалисты отремонтируют и проложат свыше 490 тыс. кв. м пешеходных дорожек, установят более 1,5 тыс. фонарей с энергоэффективными светильниками.

Особое внимание уделят озеленению территорий.

Все работы по благоустройству у образовательных учреждений планируют завершить в III квартале 2021 года.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Москве в рамках программы «Мой район» обустроят более 2 тыс. дворов в 2021 году.