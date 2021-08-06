В МИД отреагировали на решение ОБСЕ по наблюдателям на выборы в Госдуму

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов прокомментировал решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу.

«Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса, в том числе потому, что квоту бюро — если оно будет упорствовать в нежелании приехать в Россию — наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные и многосторонние независимые мониторинговые структуры, также получившие от нас приглашения», — цитирует ТАСС Гаврилова.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.

В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.