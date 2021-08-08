Названа средняя стоимость организации свадьбы в России
- Reuters
Отмечается, что спрос на услуги визажистов увеличился на треть в сравнении с прошлым годом.
В среднем за макияж и причёску невесте придётся заплатить 6,5 тыс. рублей, а маникюр с простым дизайном и педикюр обойдутся в 3 тыс. рублей.
Кроме того, согласно исследованию, запечатлеть моменты свадьбы обойдётся молодожёнам в 25 тыс. рублей — в стоимость включена видеосъёмка события и монтаж готового ролика.
Также аналитики выяснили, что услуги ведущего и музыкальное сопровождение от диджея будут в среднем стоить 30 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.
За план оформления помещения и поиск необходимых расходников специалист запросит в среднем 5 тыс. рублей, а за украшение небольшого банкетного зала (без стоимости материалов) — 5,5 тыс. рублей.
Специалисты рассказали, что услуги флориста в среднем обойдутся в 30 тыс. рублей, а за оформление приглашений дизайнер возьмёт около 2,5 тыс. рублей.
Для оптимизации расходов и делегирования большинства задач многие пары нанимают организатора, поэтому стоимость координации и организации в среднем составит 30 тыс. рублей.
Помимо этого, в компании добавили, что средняя стоимость трансфера гостей составит 10 тыс. рублей, а услуги бармена — 5 тыс. рублей.
Работа кейтеринговой службы оценивается от 3 тыс. рублей на одного гостя. Так, за питание и обслуживание на свадьбе в 30 человек придётся заплатить 90 тыс. рублей, пояснили аналитики.
Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы отменили предварительную запись, которая была введена 15 июня, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.