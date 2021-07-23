В ЗАГСах Москвы отменили предварительную запись

Столичные ЗАГСы отменили предварительную запись, которая была введена 15 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «Москва 24».

В настоящее время все отделы и дворцы бракосочетания вернулись к обычному режиму работы, рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова.

«С того момента ЗАГСы оказали более 58 тыс. услуг: на личном приёме горожане подали более 3,5 тыс. заявлений на заключение брака, около 16 тыс. человек получили услугу по выдаче повторных документов. Жители относились с пониманием к принятым мерам», — отметила она.

По её словам, около 4,5 тыс. заявлений о заключении брака были поданы онлайн.

Как ранее сообщала НСН, в апреле в МФЦ Москвы будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.