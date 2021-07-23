В ЗАГСах Москвы отменили предварительную запись
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Об этом сообщает «Москва 24».
В настоящее время все отделы и дворцы бракосочетания вернулись к обычному режиму работы, рассказала заместитель мэра города Анастасия Ракова.
«С того момента ЗАГСы оказали более 58 тыс. услуг: на личном приёме горожане подали более 3,5 тыс. заявлений на заключение брака, около 16 тыс. человек получили услугу по выдаче повторных документов. Жители относились с пониманием к принятым мерам», — отметила она.
По её словам, около 4,5 тыс. заявлений о заключении брака были поданы онлайн.
Как ранее сообщала НСН, в апреле в МФЦ Москвы будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.