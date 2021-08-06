Получившая 400 баллов на ЕГЭ выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО
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Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС.
«Все, наверное, видели в программах телевидения Алику Осадчую из Ростова-на-Дону, которая поступила на юридический факультет, у неё 100 баллов по четырём предметам», — заявил он.
Ранее сообщалось, что учащиеся московских школ Екатерина Гришина и Ирина Бродская также получили на ЕГЭ максимальные оценки — у обеих школьниц по 400 баллов.