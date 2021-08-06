Получившая 400 баллов на ЕГЭ выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО

Выпускница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая, которая сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов, поступила на юридический факультет МГИМО.

Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС.

«Все, наверное, видели в программах телевидения Алику Осадчую из Ростова-на-Дону, которая поступила на юридический факультет, у неё 100 баллов по четырём предметам», — заявил он.

Ранее сообщалось, что учащиеся московских школ Екатерина Гришина и Ирина Бродская также получили на ЕГЭ максимальные оценки — у обеих школьниц по 400 баллов.