Получившая 400 баллов на ЕГЭ выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО

Короткая ссылка
Выпускница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая, которая сдала единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов, поступила на юридический факультет МГИМО.
Получившая 400 баллов на ЕГЭ выпускница из Ростова-на-Дону поступила в МГИМО
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС.

«Все, наверное, видели в программах телевидения Алику Осадчую из Ростова-на-Дону, которая поступила на юридический факультет, у неё 100 баллов по четырём предметам», — заявил он.

Ранее сообщалось, что учащиеся московских школ Екатерина Гришина и Ирина Бродская также получили на ЕГЭ максимальные оценки — у обеих школьниц по 400 баллов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить