Минобороны планирует передать РВСН ракеты «Сармат» в 2022 году
- РИА Новости
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«Лётные испытания начнутся в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — приводит ТАСС его слова.
Уточняется, что Шойгу посетил в Красноярске производственные помещения «Красмаша» и заслушал доклад руководства предприятия.
Ранее в Минобороны сообщили, что на полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели.