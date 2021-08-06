Минобороны планирует передать РВСН ракеты «Сармат» в 2022 году

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Лётные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования «Сармат» начнутся в 2021 году, передача Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) планируется в 2022 году. Об этом сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
Минобороны планирует передать РВСН ракеты «Сармат» в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Лётные испытания начнутся в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что Шойгу посетил в Красноярске производственные помещения «Красмаша» и заслушал доклад руководства предприятия.

Ранее в Минобороны сообщили, что на полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели.

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