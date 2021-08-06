Шойгу поздравил с праздником военных железнодорожников
«Сегодня личный состав войск... совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, содействует развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта, участвует в ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера», — цитирует ТАСС заявление Шойгу.
По его словам, «созданные 170 лет назад военно-рабочие роты положили начало героической летописи войск, которые на протяжении всей своей истории вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны».
В феврале Шойгу поздравил ветеранов и действующих военных с Днём защитника Отечества.