Шойгу поздравил ветеранов и военных с Днём защитника Отечества

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов и действующих военных с Днём защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте оборонного ведомства.

«Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны... В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины», — говорится в поздравительном приказе Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что «особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма».

По его словам, российские военные беспрерывно совершенствуют свою профессиональную подготовку, осваивают современную технику, решают важные задачи по укреплению обороноспособности страны и защите её национальных интересов.

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении также поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества.

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