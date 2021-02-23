Шойгу поздравил ветеранов и военных с Днём защитника Отечества

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов и действующих военных с Днём защитника Отечества. Поздравление опубликовано на сайте оборонного ведомства.

«Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны... В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины», — говорится в поздравительном приказе Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что «особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма».

По его словам, российские военные беспрерывно совершенствуют свою профессиональную подготовку, осваивают современную технику, решают важные задачи по укреплению обороноспособности страны и защите её национальных интересов.

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении также поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества.