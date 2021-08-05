АТОР: из-за снижения турпотока на Кубани цены в отелях упали на 20%

Снижение турпотока в Краснодарский край спровоцировало падение цен в некоторых гостиницах и отелях курорта на 20%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В комментарии сайту «Москва 24» он напомнил о новых правилах заселения отдыхающих, которые, предположительно, стали причиной снижения потока туристов в регион.

«Из-за таких условий туристы выбирают другие направления. Из альтернативных маршрутов популярны Крым, Абхазия, Турция и другие. Сейчас мы также наблюдаем большой интерес туристов к Египту», — отметил Горин.

По его словам, процент сокращения отдыхающих в разных гостиницах варьируется от 15 до 30, что стало причиной появления разных спецпредложений и скидок.

«Цены снизились на 20%... В отличие от всего периода, в июле таких аннуляций не было. Июль был самым успешным месяцем в этом плане. А август будет месяцем с большим сокращением поездок», — утверждает вице-президент АТОР.

При этом он отметил, что введённые правила по COVID-19 в регионе не коснулись частного сектора, где туристы могут поселиться и без предъявления отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

С 1 августа заселиться в отели и гостиницы на Кубани могут только граждане, которые смогут предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 или медицинский документ, подтверждающий факт перенесённого не более полугода назад заболевания. Также туристов разрешается размещать в случае, если они дадут добровольное согласие на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.

В среду, 4 августа, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказался о возможности отменить ограничения.