В МИД прокомментировали решение ОБСЕ по наблюдателям на выборы в Госдуму

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов прокомментировал решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу.

Бикантов сообщил, что «директор БДИПЧ ОБСЕ в письме на имя председателя Центральной (избирательной. — RT) комиссии Российской Федерации Эллы Александровны Памфиловой сообщил об отказе БДИПЧ от участия в наблюдении за выборами депутатов Государственной думы Федерального собрания России, которые, как известно, пройдут в сентябре этого года».

Он заявил, что «приглашение российской стороны в адрес наших иностранных партнёров принять участие в наблюдении было передано заблаговременно».

«Выражаем сожаление в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ отказаться от направления в Россию миссии по наблюдению за выборами», — цитирует ТАСС Бикантова.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.

В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.