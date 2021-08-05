Диетолог дала советы по хранению грибов

Диетолог Маргарита Королёва дала советы о том, как правильно хранить грибы.

Так, в беседе с ФАН она рассказала, что грибы можно, например, замораживать после варки или сушить.

Как отметила эксперт, это позволит максимально сохранить все полезные минералы и витамины, а также питательную ценность продукта на зимний период.

В то же время Королёва напомнила о рисках, с которыми можно столкнуться в случае неправильной закрутки банок с грибами.

По её словам, нужно быть проинформированными о том, как консервировать заготовки.

«Могут случиться серьёзные проблемы. Ботулизм — одна из тех проблем, которые считаются не просто пищевым отравлением, а серьёзной инфекцией», — заключила она.

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